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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل جنديين سوريين فى هجوم على حاجز للجيش بالقنيطرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:00 ص
مقتل جنديين سوريين
مقتل جنديين سوريين
وكالات
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أفادت صحيفة «الوطن» السورية بمقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخرين، جراء اعتداء مجموعة إرهابية على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي.

وأشارت الصحفية إلى أن الاعتداء تم مساء الأحد، واستهدف حاجزًا للجيش في مدخل قرية رويحينة بريف القنيطرة.

وفي ديسمبر الماضي، استهدفت المجموعات الإرهابية أفراد الجيش بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل عسكريين اثنين في بلدة خان أرنبة في القنيطرة.

وقتل جنديان منتصف أكتوبر الماضي؛ نتيجة استهدافهما بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل باتجاه مدينة تل أحمر في محيط خان أرنبة بريف القنيطرة.

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