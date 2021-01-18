مونديال اليد.. صعود 7 منتخبات جديدة إلى الدور الرئيسى

شهدت مباريات الجولة الثانية بالدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد رقم "27"، صعود منتخبات الدانمارك وألمانيا وكرواتيا والأرجنتين والمجر وإسبانيا وقطر إلى الدور الرئيسي للبطولة.وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد حاليا وحتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن كان عدد الفرق المشاركة 24 منتخبا.وضمن منتخب ألمانيا التأهل رسميا للدور الثاني بالمونديال، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد إعلان "فوزه الاعتباري" على الرأس الأخضر في المجموعة الأولى بالدور التمهيدي التي تقام مبارياتها بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.وقرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر، واعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة (10-0) بعد أن أثبتت فحوصات فيروس كورونا إصابة 4 لاعبين بالرأس الأخضر، وعدم اكتمال قائمة المنتخب لخوض لقاء ألمانيا.وتنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة على ضرورة توافر 10 لاعبين بينهم حارس مرمى لخوض المباراة في كأس العالم الحالية لكرة اليد.وفي المجموعة الأولى أيضًا، اكتسح منتخب المجر نظيره أوروجواي بنتيجة 44 ـ 18.الفوز هو الثاني للمنتخب المجري، ليصبح رصيده 4 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع المنتخب الألماني، ويضمن الصعود للدور الرئيسي، فيما تذيلت أوروجواي والرأس الأخضر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.وفي منافسات المجموعة الثانية، تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور الرئيسي، بعد فوزه على منتخب بولندا بنتيجة 27ـ26، في المباراة التي جمعتهما بصالة العاصمة الإدارية.وحصد منتخب إسبانيا نقطتين جديدتين ليصبح رصيده 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من تعادل مع البرازيل والفوز على بولندا، في حين تجمد رصيد بولندا عند نقطتين من الفوز على تونس في الجولة الأولى.وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب تونس تعادلًا مثيرًا مع نظيره البرازيلي بنتيجة 32-32 ليرفع منتخب البرازيل رصيده إلى نقطتين، ويتساوى مع بولندا في عدد النقاط، فيما يتذيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة.وفي المجموعة الثالثة، تأهل منتخب قطر إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد فوزه على منتخب اليابان بنتيجة 31-29، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.وفي المجموعة ذاتها، حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد فوزه على منتخب أنجولا بنتيجة 28-20.وبهذه النتائج، تصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من انتصارين متتاليين على كل من أنجولا واليابان، تلاه منتخب كرواتيا برصيد 3 نقاط (فوز على انجولا وتعادل مع اليابان)، ثم المنتخب الياباني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين تذيلت أنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.كما تأهل منتخب الأرجنتين للدور الرئيسي بعد فوزه علي منتخب البحرين بنتيجة 24 ـ21 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بصالة استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.وفي المجموعة ذاتها، تأهل منتخب الدانمارك - حامل اللقب - إلى الدور الرئيسي بمونديال اليد بعد فوزه علي منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39ـ19.ويتصدر منتخب الدانمارك المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط عقب تحقيق فوزين متتاليين على كل من البحرين والكونغو الديمقراطية، يليه في المركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف منتخب الأرجنتين، في حين جاءت البحرين في المركز الثالث والكونغو الديمقراطية رابعا بلا رصيد من النقاط لكلا المنتخبين.