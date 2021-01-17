رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أسباب للقلق .. هكذا ترى إسرائيل مناورات إيران قبل تنصيب بايدن

الأحد 17/يناير/2021 - 08:56 م
الصواريخ الإيرانية
الصواريخ الإيرانية
سارة شريف
طباعة
رغم الاستعدادات لتولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء المقبل، إلا أنه كما يبدو أن إيران لاتزال تستعد لأي عملية هجومية محتملة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رغم التقديرات التي أفادت أن "ترامب" لن يقوم بهجوم ضد إيران في الأيام الأخيرة من ولايته، إلا أن كل الأطراف لا تشعر بالراحة.

خلال الأسبوعين الأخيرين قام الحرس الثوري الإيراني بثلاث مناورات عسكرية، وهو مالاقى رد فعل عند القيادات في تل أبيب، الذي اعتبرته مؤشراً للقلق.

قبل يومين اختبر الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي، وأفاد الحرس في بيان نشر على موقعه "سباه نيوز" أن صواريخ "من فئات مختلفة" استهدفت "سفن العدو ودمرتها من مسافة 1800 كلم".

أقيمت المناورات في منطقة بوسط إيران، وأصيبت الأهداف "في شمال المحيط الهندي"، وأظهرت لقطات مصوّرة إطلاق صاروخين على الأقل من منطقة صحراوية، وإصابة هدف في عرض البحر، وحضر اليوم الثاني من المناورات، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إضافة إلى القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد قوته الجو- فضائية العميد أمير علي حاجي زاده.

أتت هذه المناورات في أعقاب تدريبات أجرتها بحرية الجيش الإيراني يومي الأربعاء والخميس الماضيين في خليج عمان، ومناورات للجيش باستخدام صنوف متنوعة من الطائرات المسيرة، في الخامس والسادس من يناير الجاري.

كما يبدو أن الاتصالات التي فتحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع إيران حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لم تؤثر على مناورات وتحركات إيران العسكرية، وهو مازاد من قلق تل أبيب.

بالإضافة إلى المناورات، فإن خبر آخر لاقى صدى داخل تل أبيب، وهو تعيين مهندسة الاتفاق النووي الإيراني ويندي شيرمان في منصب نائب وزير الخارجية، وهي التي التي قادت المحادثات مع إيران والتي أفضت إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس ترامب، وهو أيضاً ما زاد من قلق تل أبيب، التي تتمنى اتفاق نووي جديد وفقاً لمطالبها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718