نائبة: البرلمان الحالي سيشهد رقابة مستمرة على الحكومة

أشادت آمال رزق الله، عضومجلس النواب، بجهود المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 2021، في الأسبوع الأول من انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، مُشيرة إلى أنها بداية قوية مما تدل على أن المجلس الجاري قادم بقوة.وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن تعليق "جبالي" على أداء الحكومة يُوكد على قوة البرلمان الجاري مقارنته عن السابق، كما أنه سيشهد رقابه فعاله ومُستمرة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مجس النواب الجاري يحرص دائمً على أن يكون المواطن المصرى في بؤرة الاهتمام وعلى رأس الأولويات وذلك من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبءعن كاهله، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواججها الدولة من مواجهة كورونا.