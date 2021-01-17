بالاسكوتر.. أبو سمرة يؤمّن قوت يومه بقهوة بحري (صور)

يستيقظ الشاب العشريني مبكرًا، يبدأ عمله منذ التاسعة صباحًا، يقف بالإسكوتر في كامب شيزار على بحر الإسكندرية واضعًا عليه كل مستلزمات القهوة والمشروبات الساخنة في صندوق صغير يجهزه منذ طلوع الفجر، مستعدًا للذهاب لعمله بعدما قام تحقيق حلمه في افتتاح مشروع On the scooter بدعم من زملائه وأسرته.سمير حسن، 24 عامًا، يدرس في معهد العجمى العالي للعلوم الادارية، يقول:"الفكرة جاتلي من أخويا الأكبر إنه عاوز يجيب عربية ويعمل فيها مشروبات، فأنا معايه الاسكوتر وكنت بشتغل دليفري بيه ففكرت إني أعمله علي الإسكوتر وأخدت الخطوة ومعرفتش حد كتير غير الناس القريبين جدًا اللي كانوا بيسعدوني من أصحابي أو أهلي والباقي اتفاجئ لما شافوني نزلت وجُه معظم صحابي ومعارفي وكانوا مبسوطين من الفكرة وشجعوني إني استمر".يروي حسن تجربته مع البحث عن وظيفه لإيجاد قوت يومه بأنه عمل دليفري بدراجته الهوائية لتوصيل المنازل إلى أن قرر أن فتح مشروعه الخاص، لتقديم المشروبات الساخنة بأسعار رمزية لمواجهة فيروس كورونا، ويقوم بتعقيم أدواته المستخدمة بإستمرار وتفادي التجمعات، وقرر أن يكلل مشروعه بالنجاح ويميزه عمل القهوة.يتمنى الشاب العشريني بأن يكل مشروعه بالنجاح، ويكبر حلمه ويصبح براند مشهور، لافتًا إلى أن عمله لم يؤثر على دراسته، بل يمكنه من إستمداد القوة في استكمال مسيرته العملية، ويزول تعبه عند رسم البهجة على المارة، وأن ينال مشروباته إعجاب الزبائن.