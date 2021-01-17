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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

الأحد 17/يناير/2021 - 03:45 م
بناء مخالف
بناء مخالف
مصطفى عبدالله
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قام اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور السادس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٩٧ من شارع السعادة أمام لايف استايل وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، برفقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بإيقاف أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة ببرج معادى مودرن هاوس قطعة ٤ ف ٤٠ الشطر الثامن زهراء المعادي وتم التحفظ على الونش وإيداعه بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام اللواء أحمد جودة بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٨٢٤٨ المعراج العلوي وتم التحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوقف حى البساتين بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الثامن بعد الأرضي بالقطعة رقم ٦٠٢٩ المجاورة السادسة المعراج العلوي وتم التحفظ على عدد ٢ لودر والخلاطة وإيداعها مخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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