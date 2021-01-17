حي شبرا يصادر سيارة محملة بنصف طن دقيق مدعم مهرب

قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا أثناء المرور اليومي بإيقاف سيارة محملة بعدد مائة شكارة حوالي نصف طن دقيق مدعم مهرب لبيعه بالسوق السوداء.وتم التحفظ على السيارة وسائقها بقسم شرطة شبرا لاتخاذ كافة الأجراءات القانونية.وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بشن حملة مكبرة على موقف أحمد حلمي بشبرا لمراجعة الإجراءات الأمنية ورفع المخالفات والسيطرة على المخالفين للتعليمات والقوانين الخاصة بمشروع سويقة أحمد حلمي لتوفير الأمان للباعة والمواطنين المترددين على سويقة موقف أحمد حلمي ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.