مساعد وزير الداخلية: لا إصابات بـ«كورونا» في السجون.. وما يتردد كذب وافتراء

أكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عدم وجود أي حالات إصابة بكورونا في السجون المصرية، وذلك بسبب الالتزام الشديد داخل السجون.وأضاف «مرزوق»، على هامش زيارة وفود أجنبية للسجون، أن «ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التى تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب والافتراء، والقانون هو السائد ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز».وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.وأشار إلى أن «عمليات التطوير التى شهدتها السجون لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر».وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.