من هو رامي مالك.. اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته في «وثائقي»

رامي مالك مرشح لدور محمد صلاح في فيلم وثائقي

ننشر خلال هذا التقرير معلومات حول من هو رامي مالك الذي يقدم دور محمد صلاح في فيلم وثائقي في حالة الشروع في إنتاجه وفقا لتصريحات الفرعون المصري الأخيرة لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية والتي تحدث فيها عن أنه لم يفكر في تقديم سيرته الحياتية من خلال فيلم سينمائي ومن خلال ترشيح المذيع للنجم العالمي رامي مالك ليقوم ببطولته وافق "صلاح" ورأى أنه اختيار موفق فهو مصر الأصل ويعرف الثقافة المصرية كما أنه تقابل معه في تكريم مجلة تايم وتحدثا معا واندمجا في الحديث ورأى أنه سيقدم مشواره من قريته في نجريج حتى الوصول للعالمية بقوة وبنجاح كبير، وبعدها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث حول الموضوع.

من هو رامي مالك

رامي مالك هو فنان ومنتج أمريكي من أصول مصرية، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا كشاب لأسرة مهاجرة من صعيد مصر، وكانت بدايته الفنية بالتحديد عام 2004 من خلال الظهور بمشاهد صغيرة بعدد من المسلسلات مثل "Medium وGilmore Girls".





أعمال رامي مالك

واستمر رامي مالك في تقديم الأعمال المميزة والآن اشترك في 25 عملا عالميا، وحصر على عدد من الجوائز الهامة منها 5 جوائز عن مسلسل "مستر روبوت" ومنهم جلودن جلوب، كما حصل على جائزة الأوسكار العالمية عن دوره في فيلم "المهمة البوهيمية" عام 2019 وهو فيلم سيرة ذاتية عن فرقة الروك البريطانية كوين، ويتبع حياة المغني فريدي ميركوري.







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ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل ومعلومات حول من هو رامي مالك الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته في وثائقي وأصبح بعدها حديث السوشيال ميديا نظرا للشهرة العالمية لنجم ليفربول المصري والنجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي مالك.