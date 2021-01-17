إيران تطالب بعدم نشر تفاصيل غير ضرورية عن برنامجها النووي

طالبت إيران، اليوم الأحد، من منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم نشر تفاصيل غير ضرورية عن برنامجها النووي، بعدما ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على طلب "الترويكا الأوروبية" بالتوقف الفوري عن إنتاج معدن اليورانيوم، بأنها "ستستمر بالإنتاج معدن اليورانيوم كوقود متطور دون توقف".ورفضت طهران التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم، وقالت المنظمة في بيان إن هذا القرار يأتي وفقا لما أقره البرلمان الإيراني، حيث كانت إيران تنتج كمية صغيرة من معدن اليورانيوم منذ عقدين، لكنها بدأت بزيادته كمنتج وسيط ووقود متطور، بحسب البيان.وأضافت أنها ستقدم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تصميم مصنع لمعدن اليورانيوم في الوقت المناسب.