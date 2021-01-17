باحث أمريكي: تركيا قامت بأكبر عمليات اختطاف قسري لمعارضيها

قال نيت شينكان مدير الأبحاث الخاصة في مركز الأبحاث "فريدوم هاوس"، ومقره واشنطن، إن تركيا قامت في السنوات الست الماضية، بعمليات اختطاف وترحيل غير قانوني لمعارضيها من عدد كبير من الدول، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حسبما أفاد موقع "مركز ستوكهولم للحريات".وأشار شينكان، في حوار له مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" بشأن تقريره الذي يركز على عمليات الترحيل السري في تركيا، بما في ذلك عمليات الاختطاف من قبل المخابرات التركية، ضد الأشخاص الذي يزعم تورطهم في حركة "جولن"، الذي تتهمها حكومة رحب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم في 2016- في دول البلقان.وأضاف شينكان أن الحكومة التركية متهمة بالتورط في ممارسة ممنهجة لعمليات الاختطاف خارج الحدود الإقليمية والترحيل القسري ضد ما لا يقل عن 100 مواطن تركي من دول متعددة بما في ذلك أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان.وبين شنكان، في تقريره، أن عمليات الترحيل السري "لن تنتهي أبدًا ما دام أردوغان في السلطة"، لافتا أن هذه أولوية عالية بالنسبة لهم لدرجة أنهم، للدرجة التي تدفعها للتضحية بأهداف السياسة الخارجية الأخرى ".