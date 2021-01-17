خوفًا من «كورونا».. حملة لمقاطعة مطالبات انتخابات الفرعيات للمحامين

طالبت حملة «ادعم نقابتك ومهنتك» على لسان عبدالمجيد جابر، بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين؛ حرصًا على حياة المحامين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وانتقد «جابر»، في بيان اليوم الأحد، عدم الالتفات لمن توفاهم الله تعالى من جراء الإصابة بالكورونا، وعدم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات احترازية ملقاة على عاتقها طبقا لقانون المحاماة، وتعليمات رئاسة الوزراء، وعدم تأجيل الانتخابات في ظل تزايد غير عادي في إعداد المصابين.وقال «هناك كارثة حقيقية في أعداد المحامين الذين توفوا بسبب كورونا، وعدد الإصابات والتي طالت مجلس إدارة نقابة المحامين، ووفاة عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق».واختتم «قرار تأجيل انتخابات الفرعيات مطلب عام لجميع المحامين والمجالس التي ستأتي لن تمثل المحامين، ولن تعبر عن الجمعيه العمومية، لأنها ستأتي في ظل أزمة امتناع أغلب المحامين عن عدم المشاركة في هذه المهزلة النقابية»، حسب وصفه.