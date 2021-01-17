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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حقوق إنسان النواب» تجتمع لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى

الأحد 17/يناير/2021 - 10:11 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا، اليوم الأحد، لوضع وصياغة التصور العام والرؤية الخاصة بعمل اللجنة خلال الدور التشريعي الحالي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريح لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل تنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.

وانطلقت أولى جلسات المجلس الحالي، للفصل التشريعي الثاني الثلاثاء الماضي، بينما أجريت انتخابات هيئة مكاتب اللجان، الخميس، وأسفرت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبدالعزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، جميعهم بالتزكية.

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