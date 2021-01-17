«حقوق إنسان النواب» تجتمع لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى
الأحد 17/يناير/2021 - 10:11 ص
مني هيبةطباعة
تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا، اليوم الأحد، لوضع وصياغة التصور العام والرؤية الخاصة بعمل اللجنة خلال الدور التشريعي الحالي.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريح لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل تنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.
وانطلقت أولى جلسات المجلس الحالي، للفصل التشريعي الثاني الثلاثاء الماضي، بينما أجريت انتخابات هيئة مكاتب اللجان، الخميس، وأسفرت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبدالعزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، جميعهم بالتزكية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريح لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل تنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.
وانطلقت أولى جلسات المجلس الحالي، للفصل التشريعي الثاني الثلاثاء الماضي، بينما أجريت انتخابات هيئة مكاتب اللجان، الخميس، وأسفرت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبدالعزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، جميعهم بالتزكية.