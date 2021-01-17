شهادات طبية مزورة تحيل 3 موظفين بجهاز التنظيم والإدارة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة مستشار بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وباحث شئون وظيفية ومدير إدارة الإجازات، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت تورط الأول فى تقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة الأخيرين.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن "م.ع" مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعمل شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعي، التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها الى جهة عمله بقصد احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس، إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق، وانقطع عن العمل خلال الفترة المذكورة بدون سند قانوني أو عذر مقبول وادعائه المرض.وتبين من أوراق القضية أن"أ.إ"، باحث ثالث شئون وظيفية بإدارة الأجازات بالجهاز تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من المحال الأول، ما أدى إلى احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس، إجازة مرضية له وصرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق.وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 85 لسنة 62 قضائية عليا أن "ه.ح"، مدير إدارة الأجازات بالجهاز ساهمت فى صرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق بإهمالها فى عدم مراجعة أعمال المحال الثاني ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.