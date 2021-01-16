150.4 مليون دولار واردات المصريين من مستحضرات التنظيف

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المصريين من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 150.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 181.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.أضاف الجهاز أن واردات المبيدات الحشرية بلغت 157.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 189.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.