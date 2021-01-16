«الإحصاء»: 656.4 مليار جنيه مصروفات الدولة خلال جائحة كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم مصروفات الدولة أثناء الموجة الأولى من جائحة كورونا سجلت ارتفاعًا إلى 656.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى مارس وسبتمبر من عام 2020 مقابل 609.8 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 46.6 مليار جنيه خلال عام.وأوضح الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور»، أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا التي وجهتها الدولة بلغت 123.1 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى مارس وسبتمبر 2020 مقاابل 116.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 5.7% خلال عام بقيمة 6.7 مليار جنيه.كما سجلت مصروفات الدولة على بند الأجور ارتفاعًا إلى حدود 148.6 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري مارس وسبتمبر 2020 مقابل 144.2 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 3.5% خلال عام بقيمة 4.4 مليار جنيه.