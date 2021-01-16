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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

"السيادة السوداني": اتفاق جوبا عالج أسباب الحرب بصورة شاملة

السبت 16/يناير/2021 - 08:46 م
اتفاق جوبا
اتفاق جوبا
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أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن الأسباب الأساسية للحرب في السودان تكمن في سوء إدارة التنوع وسوء إدارة الموارد، مشيرا إلى أن هذه الأسباب عالجتها اتفاقية سلام جوبا بصورة شاملة.

ودعا التعايشي، لدى مخاطبته اليوم خلال لقاء جماهيري في ولاية "النيل الأبيض" (جنوب الخرطوم)، الشعب السوداني إلى التحلي بالصبر على عملية البناء التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنها تسعى لبناء وطن عزيز يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة.

واستعرض التعايشي، خلال اللقاء، الذي حضره قادة "الجبهة الثورية" (شريك اتفاق السلام)، بروتوكولات اتفاقية جوبا لسلام السودان، موضحا أن بروتوكول تقاسم الثروة أقر قيام مؤتمر للحكم والإدارة سيعقد بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وسيعيد السلطة الحقيقية إلى عواصم الأقاليم التي ستعيدها إلى السلطات المحلية، صاحبة القرارات الخاصة بالتنمية.

وقال إن اتفاقية جوبا أقرت نظاما لإدارة التنوع من خلال بروتوكول يسمح فيه بالتعبير عن التنوع بنص القانون، مشيرا إلى ضرورة مراعاته فى تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن تراكم مشاكل السودان منذ الاستقلال ناتج عن غياب منهج يُقسم الموارد بالتساوي والعدل.

من جانبه، أكد والى ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق، دعم جماهير الولاية لاتفاق السلام، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على تنفيذه على أرض الواقع.

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