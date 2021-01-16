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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«مسام»: إتلاف وتفجير 1513 لغما وقذيفة غير متفجرة بالساحل العربي اليمني

السبت 16/يناير/2021 - 08:16 م
جريدة الدستور
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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم السبت، عن إتلاف وتفجير 1513 لغما وقذيفة غير متفجرة في مديرية ذباب بالساحل الغربي اليمني.

وقال القائم بأعمال فريق جمع وإتلاف القذائف المهندس يحيى عاطف- حسبما نقلت قناة "العربية الحدث"- إن "العملية التي نفذها الفريق، بإشراف من خبراء "مسام" وبحضور مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة عدن العميد قائد هيثم، شملت 92 لغما مضادا للدبابات، و12 لغما مضادا للأفراد".

وأضاف عاطف أن العملية شملت أيضا 224 قذيفة منوعة، و489 فيوز متنوعا، و692 ذخيرة متنوعة،بالإضافة إلى صاروخي طيران،وعبوتين ناسفتين.

وأشار إلى أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها، تم نزعها من قبل فرق مسام العاملة في مديريات المخا والوازعية والعمري وكهبوب وجبال الشيخ سعيد والخوخة والحنيشية وغيرها من القرى والمناطق في الساحل الغربي.

يشار إلى أن المشروع نفذ منذ تدشين عمله وحتى الآن، 43يث عملية إتلاف في الساحل الغربي، و95 عملية على مستوى اليمن.

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