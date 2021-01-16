مبعوثة أممية: الليبيون يتوصلون لآلية اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مساء اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي توافقوا على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.وقالت ويليامز خلال لقاء عقدته اليوم افتراضيا مع مجموعة من الليبيين: "أهنئ أعضاء اللجنة الاستشارية على توافقهم على آلية اختيار السلطة التنفيذية"، مضيفة: "سيصوت عليها أعضاء الحوار السياسي يوم الاثنين المقبل".وتابعت: "ملتقى الحوار السياسي سيطلق مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية"، مجددة أن العملية السياسية التي انطلقت بتونس هي ليبية ليبية وليست بقيادة دول أجنبية ولا في غرف مظلمة، مشيرة إلى أن موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، هو موعد مقبول.