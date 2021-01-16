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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

حذف «فينك يا حبيبي» تثير غضب جمهور محمد منير

السبت 16/يناير/2021 - 03:57 م
منير
منير
أمير محمد خالد
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فوجئ محبو المطرب محمد منير بحذف أغنيته "وينك يا حبيبي" من قناته على يوتيوب وأبلكيشن إحدى شركات الاتصالات بعدما قامت شركة صوت الدلتا بوقف الأغنية بسبب حقوق الملكية، حيث قدم الكينج الأغنية دون الحصول علي حقوق إذاعتها، وحتى الآن لم تخرج الشركة المنتجة أو الكينج ببيان توضيحي حول الأزمة وهو ما جعل جمهور منير يشعرون بغضب شديد.

منذ عدة سنوات، حدثت أزمة شبيهة لتلك وتحديدًا في 2016 عندما تقدم ورثة الفنان الراحل أحمد منيب بشكوى لنقابة الموسيقيين يطالبون فيها محمد منير بالتوقف عن غناء 43 أغنية من تراث والدهم دون تسديد رسومها أو الحصول على حقوقهم بشكل قانوني، واستمرت الأزمة عدة أشهر، ليعبّر محمد منير وقتها عن غضبه الشديد ويتوقف عن تقديم أغاني مطرب الجنوب لفترة حتى تدخل أمير الغناء العربي ليضع تتر النهاية للأزمة التي استمرت طويلًا بين الطرفين.

وفي 2014، استخدم الفنان أكرم حسني لحن أغنية "بلاد طيبة" في برنامجه "أسعد الله مساءكم" الذي قدمه بشخصية أبو حفيظة وقلد فيها الكينج وهو يغني "مبقتش أطيق البيت" بنفس لحن وتوزيع أغنية "بلاد طيبة" ودخل في أزمة وقتها بعد هجوم شاعر وملحن الأغنية مدحت الخولي، لكن الكينج أنهى بنفسه الازمة عندما تحدث مع أكرم حسني وعبّر له عن إعجابه بالأغنية.

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