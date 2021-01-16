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تقارير ومتابعات

رابط نتيجة المعامل المركزية بوزارة الصحة.. وأسعار تحليل pcr

السبت 16/يناير/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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حظي رابط نتيجة المعامل المركزية بوزارة الصحة على أعلى نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل في الآونة الأخيرة وذلك لمعرفة نتيجة تحليل الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا للراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيا خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل.

رابط نتيجة المعامل المركزية بوزارة الصحة

يمكن للراغبين في السفر إلى الخارج حجز ومعرفة نتيجة تحليل الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي تشترطه الدول حاليا لإعطاء شهادة الخلو من الفيروس إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمعامل المركزية من خلال هذا الرابط ( من هنا) ليتمكنوا من الحصول على التأشيرات الصالحة لدخول البلاد الراغب في السفر إليها وذلك قبل السفر ب 48 ساعة فقط.

خطوات حجز تحليل pcr إلكترونيا


يستطيع الراغبين في الحصول على شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلكترونيا إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ( من هنا )

كتابة بيانات الراغب في السفر إلى الخارج

كتابة رقم جواز السفر 

كتابة وسيلة توصل رقم تليفون أو بريد إلكتروني

الضغط على كلمة حجز تحليل pcr 

ستصل رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول بها تفاصيل حجز مواعيد التحاليل الطبية

تعرف على أسعار تحليل pcr في مصر 

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية قيمة تحاليل pcr والتي تجري في المعامل المركزية التابعة للمستشفيات التابعة للوزارة بـ 1050 جنيه للمصريين و 100 دولار للأجانب والتي يتم حجزها ومعرفة النتيجة عبر رابط نتيجة المعامل المركزية بوزارة الصحة حرصا من الحكومة على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لعدم إهدار الوقت والجهد خاصة في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه الفيروس.

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