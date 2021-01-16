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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد تصدر سمير صبري التريند.. مشاهيرعانوا في صغرهم بسبب زوجة الأب

السبت 16/يناير/2021 - 02:00 م
سمير صبري
سمير صبري
هويدا سعيد
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تصدر الفنان سمير صبرى، ترند مؤشرات البحث جوجل بعد لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة مساء أمس الجمعة، حيث تحدث عن حياته الخاصة وعلاقته بأسرته.

وعن علاقته بوالده قال: "أوجه الشكر إلى أبى وأمى، حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب بينهما، وكنت لا أعرف لماذا الطلاق، وعلى الرغم من زواج أبى وأمى بعد طلاقهما، ولكننى لم أعانِ من فراق الأب، ولكنى تعلمت كيف أقدّر ظروف الناس وأحترم قرارتهم، وتقبلت بزواج والدتى من شخص آخر غير والدى، وتأثرت بزواج والدى جدا؛ لأن زوجة والدي كانت بتغير منى ومن حب والدى لى؛ ولأن لها أولاد من زواج آخر وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدنى عن أبى."

ونرصد أبرز النجوم الذين عانوا في طفولتهم بسبب زوجة الأب، منهم من ترك البيت هاربا ومنهم من عانى نفسيا:

ـ الفنانة سامية جمال:
ولدت زينب خليل إبراهيم محفوظ،الشهيرة بـ"سامية جمال" في محافظة بنى سويف، لأم مغربية وأب مصري يعمل "ترزي"، وظلت في رغد من العيش حتى وفاة والدتها وزواج والدها من سيدة أخرى جعلتها تعمل خادمة لمدة 5 سنوات حتى بلغت الثالثة عشر وقررت أن تهرب من المنزل وذهبت لشقيقتها التي تعمل خياطة في القاهرة، ومنها انطلقت لعالم الشهرة.

ـ تحية كاريوكا
ولدت تحية كاريوكا في محافظة الإسماعيلية، وكانت صغيرة حينما انفصلت والدتها عن والدها، فانتقلت لكى تعيش في منزل الأب، ولكنها لم تتمكن من تحمل شقيقها وعنفه في التعامل معها، فقررت الهرب حينما كانت طفلة في الخامسة عشرة من عمرها، واستقلت القطار المتوجه إلى القاهرة من الإسماعيلية، ولم تكن حتى تملك أجرة القطار، فتطوع بعض الركاب بدفع ثمن التذكرة لها، وحينما وصلت العاصمة عملت كومبارسا في إحدى الصالات براتب شهري يبلغ 3 جنيهات.

ـ كريم عبد العزيز
عاش كريم عبدالعزيز طفولة صعبة بسبب انفصال والديه وكان لا يحب زوجة أبيه في البداية إلا أنه بسبب وقوفها معه عندما يختلف مع والده ويعنّفه، كانت تدافع عنه، ما جعله يحبها.

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