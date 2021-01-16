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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف المهاجرين يتوجهون إلى الولايات المتحدة بسبب بايدن

السبت 16/يناير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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غادر آلاف المهاجرين من هندوراس متجهين نحو الولايات المتحدة، أملا في الهجرة إليها، وذلك قبل أيام قليلة من تولى الرئيس المنتخب جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وكان بايدن وعد بتبني نهج يتسم بقدر أكبر من الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة، على النقيض من سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المتشددة.

وعبر مساعدى بايدن في تصريحات غير رسمية، عن قلقهم من احتمال تزايد أعداد المهاجرين الساعين لدخول الولايات المتحدة في الأيام الأولى من إدارته.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن في هندوراس ومهاجرين يحاولون عبور الحدود إلى جواتيمالا، مساء أمس الجمعة، في رحلتهم صوب الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في جواتيمالا إن نحو 6500 شخص يتجهون شمالا، في رحلة محفوفة بالإرهاق والمخاطر في وقت واحد.

وواصلت مجموعات من هندوراس عبور الحدود رغم أن جيش جواتيمالا اعتقل مئات، من بينهم عائلات تضم أطفالا.

وأعلنت المتحدثة باسم سلطة الهجرة في جواتيمالا أليخاندرا مينا، أن هناك نحو 6500 من مواطني هندوراس يتحركون شمالا، دخل من بينهم ما يزيد على 3 الاف جواتيمالا بالفعل.

وأظهر مقطع فيديو المئات وهم يغنون ويحملون علم هندوراس ويعبرون الحدود إلى داخل جواتيمالا، عند منطقة ألفلوريدو، وفقا لوكالة رويترز.

وتعمل جواتيمالا وهندوراس والسلفادور والمكسيك على تنسيق إجراءات الأمن والصحة العامة، لاحتواء عمليات العبور غير المسموح بها في المنطقة.

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