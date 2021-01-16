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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص يدير منظومة لبث القنوات المشفرة في البساتين

السبت 16/يناير/2021 - 11:08 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وكذا بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

وعثر بداخل الشركة المشار إليها على "25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة -23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – جهاز لتجميع وتوزيع القنوات وإعادة بثها للمشتركين – جهاز مكبر لتقوية الإشارة – 4 قطع LNP لاستقبال القنوات الفضائية" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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