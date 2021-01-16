رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب بريطاني: تصاعد العنف ضد المعارضين في تركيا تكشف مخاوف أردوغان

السبت 16/يناير/2021 - 06:59 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
قال الكاتب السياسي البريطاني"جون لوبوك"، إن أعمال العنف الموجه ضد المعارضين السياسيين للدولة التركية مؤخرًا تصاعدت بشكل لافت، وهو ما يعيد إلى الأذهان فنرة الاغتيالات الوحشية التي شهدتها تركيا في تسعينات القرن الماضي، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.

وسلط بولوك الضوء على عدد من السياسيين الذين تمت ضدهم أعمال عنف لآرائهم ومواقفهم السياسية، حيث تعرض نائب رئيس حزب المستقبل "سلجوق أوزداغ" لهجوم عنيف في سيارته، بعد يوم من تهديدات نائب رئيس حزب الحركة القومية ضده، حيث تعرض لهجوم من قبل 5 أشخاص عندما ركب سيارته في أنقرة يوم 15 يناير،كما نُقل أوزداغ على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن فقد الكثير من الدم.

وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الذي يقود حزب المستقبل، في بيان: "ننتظر بيانًا من الرئيس حول هذا الهجوم على سياسي يعمل معنا في الحزب".

وأعقب هذا الهجوم بعد فترة وجيزة هجوم على "أورهان أوغوروغلو " مراسل أنقرة لصحيفة "يني تشاج" القومية المعارضة، والذي تعرض أيضًا للهجوم أثناء ركوبه سيارته، وبحسب دوفار، قال المعتدون للصحفي: "نحن من حزب الحركة القومية، توقفوا عن انتقاد حزبنا، وسيجدكم القوميون".

وتابع بولوك، أن تصاعد العنف السياسي الذي يوجهه بوضوح كوادر حزب الحركة القومية الحليفة لحزب العدالة والتنمية، هو تذكير مؤلم بتكرار الاغتيالات السياسية في الثمانينيات والتسعينيات في تركيا، عندما كان يتم استهداف صحفيين بسبب عملهم.

وتسائل الكاتب البريطاني: "ماذا يمكن أن يعني العنف من قبل المنتسبين لحزب الحركة القومية تجاه حلفائهم السابقين في السياق الحالي؟"، وتابع: "يشير حزب الحركة القومية إلى أنه لن يتسامح مع انتقاد زعيم الحزب، خاصة إذا كان من حلفاء سابقين، ويبدو أن الهجمات الأخيرة في هذه الحوادث العنيفة قد نُفِّذت على من ينحدرون من جذور قومية اختلفوا مع حزب الحركة القومية".

فيما قالت تقارير بأن حزب العدالة والتنمية يشعر بالقلق من انخفاض حصة ناخبي شريكه في الحركة القومية وربما يبحث عن شركاء آخرين قبل الانتخابات المحتملة التي يمكن الدعوة إليها، وفي هذا السياق، قد يستخدم حزب الحركة القومية الترهيب لإبقاء القوميين المختلفين داخل تحالفه معًا من خلال استهداف الحلفاء السابقين الذين غادروا وأصبحوا منتقدين للحزب.

وتابع بولوك: "في الآونة الأخيرة فقط، كان قادة المافيا المرتبطون بحزب الحركة القومية وأبرزهم علاء الدين كاكيتشي، يهددون علنًا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالعنف الجسدي دون عواقب على الإطلاق، ولذلك فإن الانطباع أن التهديد أو العنف ضد شخصيات المعارضة ليس له عواقب في تركيا".

موضوعات متعلقة

على عكس المتوقع.. الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية «يزيد الحيرة»

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى