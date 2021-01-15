أبرزها الشاشات والثلاجات.. واردات المصريين من الأجهزة الكهربائية تتخطى 5 مليارات دولار

سجلت واردات المصريين من الأجهزة الكهربائية تراجعًا خلال عام 2020، بعدما بلغت 5.082 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 5.0855 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.1 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وجاءت واردات شاشات التلفاز في المقدمة بقيمة 282.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 583.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 301.2 مليون دولار خلال عام، يليها واردات ثلاجات بقيمة 114.2 مليون دولار مقابل 125.7 مليون دولار، وغسالات بقيمة 34.6 مليون دولار مقابل 30.6 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.