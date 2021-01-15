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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 48% زيادة في صادرات مصر للأرجنتين خلال 2020

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:16 م
صادرات مصر
صادرات مصر
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للأرجنتين سجلت ارتفاعًا لـ 168 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 112.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 55.3 مليون دولار خلال عام بنسبة 48.6%.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر للأرجنتين بلغت 1.0432 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.0434 خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 193 ألف دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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