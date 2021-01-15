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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العناني» يناقش مع مستثمري أسوان مقترحات تنشيط السياحة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:04 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب
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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع 30 من المستثمرين ومديري الفنادق بمحافظة أسوان وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي والاستماع لمشاكلهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط الحركة السياحية.

جاء ذلك خلال زياته الحالية لمحافظة أسوان لإطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول يوم لها، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر، والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، واليوبيل الذهبي لبناء السد العالي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي، حيث استهل الدكتور خالد العناني اللقاء باستعراض ما تقدمه الحكومة المصرية لمساندة القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به، مشيرا إلى أن الوزارة على تنسيق دائم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة لدعم القطاع السياحي والنهوض به، موضحا ما تم خلال الاجتماع الأخير مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية والذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة سبل تذليل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري وبسعر عائد 5%، والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨%، كما أشار الدكتور خالد العناني خلال اللقاء إلى القرارات والإجراءات اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحي.

وخلال اللقاء استفسر المستثمرين ومديري الفنادق عن "مبادرة شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، حيث أوضح الدكتور خالد العناني أنه تم إطلاق هذه المبادرة لتنشيط السياحة الداخلية ودعم القطاع السياحي والعاملين به، لافتا إلى أنها ستساهم في زيادة نسب الاشغال بالفنادق.

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