علي الألفي يحيي حفل عيد الحب بساقية الصاوي

يستعد المطرب علي الألفي لإحياء حفلا غنائيا على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك احتفالا بيوم عيد الحب العالمي.ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم 6 فبراير المقبل، وطرحت تذاكر الحفل بفئة واحدة بسعر 90 جنيها مصريا.ومن المقرر أن يقدم علي الألفي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته ومنها: "متنفعلكش، ومش لازم، وغنوة حب"، وغيرهم من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.