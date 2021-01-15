محمد عز يعلن تعافيه من كورونا: «خلوا بالكم من نفسكم»

أعلن الفنان الشاب محمد عز تعافيه من فيروس كورونا، عبر حسابه على "إنستجرام".ونشر محمد عز صورة نتيجة التحليل الخاصة به، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين مسحة سلبية ربنا يشفي كل مريض متستهتروش وخلوا بالكم من نفسكم".من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد عز كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من الفنان أحمد عز وهند صبرى، ويظهر في أول حلقتين بأربعة مشاهد مهمة ضمن الأحداث، ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.