ضربها لرفضها إعطاءه أموالًا.. تفاصيل استغاثة أم من تعدي ابنها عليها بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا استغاثة سيدة مسنة بالفيوم لقيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وطردها من مسكنها.وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الفيوم) وبسؤالها قررت تضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بطردها من مسكنها والتعدي عليها بالضرب لرفضها إعطاءه مبالغ مالية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب.ولاقت الاستجابة الأمنية السريعة لاستغاثة السيدة المسنة استحسان أهليتها والمقيمين بالمنطقة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.