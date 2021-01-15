زيمبابوي تستعد للحصول على 3 مليون جرعة من لقاح كورونا

تستعد زيمبابوي للحصول على 3 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، وهو ما يكفي لتطعيم نحو 15 بالمئة من سكان البلاد، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيرالد" دون الكشف عن المصدر.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة المملوكة للدولة القول إن زيمبابوي ستحصل على هذه الجرعات من اللقاحات التي طورتها شركة "فايزر الأمريكية" و" شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" و"شركة جونسون آند جونسون" الأمريكية.وتأتي هذه الجرعات في إطار ال 270 مليون جرعة التي اتفق عليها الاتحاد الأفريقي مع صناع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" الدولية.وأوضحت الصحيفة أن حكومة زيمبابوي أمامها أسبوعين لتأكيد طلب الجرعات من اللقاحات المذكورة.وأشارت الصحيفة إلى أن زيمبابوي ستدفع 25 مليون دولار مقابل جرعات اللقاح عبر تسهيلات قرض من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وسوف يتم سداد المبلغ على مدى خمس سنوات.