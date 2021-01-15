«أمن المنافذ» يضبط 6 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - ملابس.وفى مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية، من أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي، كما نجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 182 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.