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منوعات

تعرف على مزايا حمية الشوكولاتة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تصدرت حمية الشوكولاتة عناوين الصحف، بعد أن ظهرت مؤخرا في برنامج تلفزيوني بريطاني، ادعى أنها تساعد على فقدان الوزن.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إحدى حلقات القناة الرابعة لفقدان الوزن، How to Lose Weight Well على التلفزيون، شهدت ظهور صديقين، هما هينا (37 عاما) ودروتي (38 عاما)، وهما يجربان حمية القهوة والشوكولاتة.

وانجذب المشاهدون بشكل خاص إلى تحدي دروتي، باتباع نظام الشوكولاتة، والذي يصعب تصديقه، ولذلك، عمل موقع صحيفة "إكسبريس" على توضيح هذا النظام الغذائي اللذيذ الذي يعتمد على الشوكولاتة.

ما هي حمية الشوكولاتة؟

تعتمد فكرة حمية الشوكولاتة على تناول الشوكولاته الداكنة باعتدال.

وأوضح مقدمو البرنامج التلفزيوني: "يتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب أسنانك على التخلص من الشوكولاتة منخفضة السكر. قبل وبعد كل وجبة، سوف يأكل دروتي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، وهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة".

ومن المفترض أن يساعد تناول المزيد من "الشوكولاتة الجيدة" على التوقف عن تناول "الشوكولاتة السيئة".

وحمية الشوكولاتة مستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور، عن تناول الشوكولاتة وانقاص الوزن، الذي اعتمد على خسارة أحد عملاء الدكتور كلور أكثر من 45 كغ من خلال هذا النظام الغذائي.

وأراد الطبيب أن يكسر أسطورة كون الشوكولاتة ضارة، لأنها في الواقع مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

وتستغرق خطة حمية الشوكولاتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل. ويمكن إما شراء الكتاب لمعرفة كل التفاصيل، أو فقط القيام بتجربة اتباع القاعدتين الأساسيتين.

وتنص القواعد على أنه يجب تناول أونصة واحدة من الشوكولاتة الداكنة الصلبة يوميا.

ويجب أن تكون الشوكولاتة الداكنة مع أكثر من 70% من الكاكاو ويجب تقسيم الكمية حتى تأكل قليلا قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل حمية الشوكولاتة جيدة؟

يعمل نظام الشوكولاتة الغذائي بشكل جيد، طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

وفي البرنامج التلفزيوني، سُمح للمشارك دروتي بتناول ثلاث وجبات في اليوم.

وتهدف خطة النظام الغذائي للشوكولاتة إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذلك تمكن دروتي من الإقلاع عن السكر، بما في ذلك المشروبات الغازية.

وفي غضون أسبوعين فقط، خسر دروتي نحو 4.5 كج بعد اتباع القواعد حرفيا.

وعلى الرغم من نجاح حمية الشوكولاتة مع دروتي، فقد لا تكون هذه هي الطريقة المناسبة التي يفقد بها الجميع الوزن، ولذلك، يوصي الخبراء باستشارة المتخصصين في التغذية لوضع الحمية الغذائية المناسبة.

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