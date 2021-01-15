رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تخرج من الجامعة ويلعب الكاراتية.. فلسطينى بلا ساقين وذراعين يتحدى الإعاقة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 ص
فلسطيني
فلسطيني
وكالات
طباعة
شاب فلسطيني خريج كلية الحقوق أبصرت عيناه الدنيا فوجد نفسه على خلاف الآخرين، وتقَبل وضعه ودخل التحدي مع الإعاقة التي لم يسمح لها بتقييد طموحه وحبه للحياة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" ولد يوسف أبو عميرة بلا ساقين وبذراعين لم يكتمل نموهما، وهو يخوض الآن غمار تجربة جديدة في رياضة الكاراتية.

استعرض صاحب الحزام البرتقالي البالغ من العمر 24 عاما مهاراته في القتال بالعصا وهو يتمرن مع مدربه في نادي المشتل للفنون القتالية في غزة.

وقال أبو عميرة: "دخلتها لأثبت لنفسي وللعالم أن الإعاقة هي إعاقة العقل وليست الجسد وأنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل".

ويضيف "لجأت للكاراتيه لأدافع عن نفسي، وحلمي أن أشارك في بطولات دولية".

ويستخدم أبو عميرة العصا ببراعة وهو ما يساعده على تعويض أطرافه، وتعلم أسلوب توجيه اللكمات القوية وصد الهجمات بجسده وذراعيه.

وصرح مدربه حسن الراعي بأن تلميذه يمتلك إرادة من نوع خاص، وأضاف: "فوجئت في يوسف.. يمتلك مهارات مختلفة ويمكنه إنجاز حركات لا يمكن لأشخاص أقل إعاقة منه أن يفعلوها".

جدير بالذكر أن أبو عميرة يعيش في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، ويتنقل في الشوارع بدراجة نارية، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية في غزة العام الماضي.

موضوعات متعلقة

فرنسا تفرض حظر تجوال شاملًا لمكافحة كورونا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين