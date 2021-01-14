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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:51 م
نواب التنسيقية
نواب التنسيقية
إسلام نصير - محمد الشريف
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حصد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب بعد فوزهم في انتخابات تشكيلها، اليوم الخميس.

وانتخبت كلا من "النائبة أميرة صابر، كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب احمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان. والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والنائب محمد احمد عبدالعزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

يذكر أنه بذلك تكون التنسيقية قد حلصت على أمانة السر في 6 لجان، وعلى منصب الوكيل في 4 لجان، وتتمني التنسيقية لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام.

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