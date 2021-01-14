إيبارشية طما تواصل حملة «90 يوم عقيدة»

تواصل إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث حلقات حملة "90 يوم عقيدة"، وذلك تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وناقشت الحلقة الأحدث من الحملة موضوع "نؤمن أن الجميع سيقف أمام الله الديان العادل لينال كل واحد حسب ما صنع من خيرًا أو شرًا"، وتهدف الحملة إلى تقديم معلومة عقيدية يوميًا تخص العقيدة المسيحية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.