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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:30 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
عبير سليم
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أكد وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة تؤكد على أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية، حسبما أفادت فضائية الحدث الليبية، قبل دقائق.

وكانت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، جددت أمس خلال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، التأكيد على أن موعد الانتخابات لا تنازل عن موعده في ديسمبر؛ لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين.

وقالت: "نريد حلًا ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج"، مؤكدة أن هذا اللقاء لن يتطرق إلى الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة، وأنها لن تقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض.

وكررت أن هذا قرار ليبي وحل ليبي- ليبي خالص، داعية اللجنة للتوصل إلى توصيات خلاقة يعودوا بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك، مؤكدة أن الملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.

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