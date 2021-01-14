مكتبة الإسكندرية تناقش «الصحة النفسية والذكاء الوجدانى»

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت "ويبنار" بعنوان «قيادة الحياة» يلقيها الدكتور أوسم وصفى؛ استشاري الطب النفسى، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 17 يناير، عبر صفحة "فيسبوك".وسوف تناقش المحاضرة أهمية قيادة الحياة، والسمات اللازمة لقيادة الحياة بشكل أفضل فى ظل ظروف متغيرة، كذلك أهمية الذكاء الوجدانى فى التعامل مع ضغوط الحياة، ومهارات الحياة اللازمة للصحة النفسية وصحة العلاقات.تأتي هذه المحاضرة فى سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.