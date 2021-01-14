تقرير يكشف عن مخطط إسرائيلي ضد نووي إيران

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مخطط إسرائيلي ضد نووي إيران منشأه أن يكون ورقة ضغط للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.ووفقًا للصحيفة، فقد طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإعداد 3 بدائل عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، سيقوم المستوى العسكري بعرضها على المستوى السياسي قريبًا.وبحسب تسريب هذه المعلومات قد يشكل ورقة ضغط بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، التي أعلن مسؤولون فيها أنها ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران.وبحسب المعلومات في إسرائيل فإن إيران حصلت على 3 أطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب ولديها قدرة بالانطلاق إلى قنبلة نووية خلال عام.وفي السياق نفسه، ينوي نتنياهو تعيين مبعوث خاص لمعالجة الملف النووي الإيراني والاتصالات مع إدارة بايدن، ويبدو أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي ينهي مهامه في يوليو المقبل، صاحب أعلى الحظوظ بتولي المهمة.