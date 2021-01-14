ألمانيا: يمكن للأوساط الاقتصادية الثقة بالحكومة في ظل أزمة كورونا

دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس الأوساط الاقتصادية في بلاده للثقة في الحكومة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال شولتس الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لدينا الأموال اللازمة وسوف نستخدمها، يمكن للجميع في الأوساط الاقتصادية الألمانية الاعتماد على ذلك".وأضاف الوزير الاتحادي أن البرلمان الألماني "بوندستاج" أقر حدا ائتمانيا كي يمكن اتخاذ رد فعل بحسم اتجاه الأزمة.ودافع شولتس أيضا عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مواجهة الانتقاد الموجه له فيما يتعلق بمساعدات كورونا.يذكر أن الحكومة الألمانية أقرت برامج مساعدات تقدر بمليارات اليورو لأجل شركات وعاملين مستقلين.وقال شولتس: " دبرنا شؤونا الاقتصادية بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ولدينا موارد مالية عامة مستقرة... ويمنحنا ذلك القوة للتصدي.