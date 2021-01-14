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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات التسجيل فى موقع حجز لقاح كورونا بعد إعلان إطلاقه رسميا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:28 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا بعد إعلان إطلاقه رسميا، وذلك بعد اعلان وزارة الصحة المصرية توزيع لقاح كورونا الصيني على الفئات الأولى بالتطعيم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا بعد إعلان إطلاقه رسميا

وسنوضح في السطور القادمة تلك الخطوات التي تريد معرفتها بشكل مبسط ويسير في شكل أسئلة والإجابة عنها بنعم أم لا كالآتي:

1 - الاسم.
2 - الجنسية.
3- الرقم القومى.
4 - رقم جواز السفر الأجنبي.
5 - العمر.
6 - النوع (ذكر أنثى).
7 - محافظة سكنك.
8 - العنوان.
9 - التليفون.
10 - البريد الإلكترونى.

تأتي الأسئلة لتحديد مدى أولوية العلاج لم يطلب اللقاح:

1 - هل تعاني من مشاكل صحية أمراض مزمنة؟

( في حالة الإجابة بنعم أذكرها لو حالة كونك أنثى، هل أنتي: (يجب ألا تكون حامل أو مرضعة ولا تخطط للحمل خلال السنة القادمة لمدة الدراسة وتكون منتظمة على وسيلة منع حمل فعالة).

حامل ( تخططين للحمل خلال سنة).

2 - منتظمة على وسائل منع حمل خلال الأسبوعيين الماضيين على الأقل ( مرضعة لا ينطبق عليها).

3 - هل تأكدت من إصابتك بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا؟

4 - هل تعاني من أي من الأعراض الآتية خلال الـ14 يومًا السابقة؟ (ارتفاع بدرجة حرارة الجسم (أكثر من 37)- سعال (كحة) جاف - إجهاد - انسداد بالأنف - رشح - آلام بالحلق - آلام بالعضلات -إسهال-
ضيق بالتنفس).

5 - هل سبق وتعرضت لحساسية من تطعيمات سابقة (حدوث طفح جلدى – ضيق بالتنفس – آلام بالبطن – تورم بالجسم)؟ (فى حالة الإجابة بنعم أذكرها).

6 - هل لديك حساسية من عقار طبي أو حساسية من أى شئ؟

7 - هل تعاني (أنت أو لديك تاريخ مرضى في العائلة) من أمراض عصبية مثل الصرع تشنجات؟

8 - هل تعاني من أمراض وراثية أو ضعف عام بالجسم؟

9 - هل تعاني من أي من الأمراض الآتية: (أمراض القلب - أمراض الكلى - أمراض الكبد - أمراض الجهاز التنفسى - ضغط - سكر - أورام).

10 - مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)

11 - هل تتناول أي أدوية في الوقت الحالي؟

12 - هل تتناول علاج للدرن؟

13 - هل تتناول أدوية لعلاج أمراض مناعية أو أدوية مثبطة للمناعة خلال ال 3 أشهر الماضية؟

14 - هل خضعت لنقل الدم خلال الـ3 أشهر الماضية؟

15 - هل لديك مشاكل بسيولة الدم أو حدوث تجلطات بالدم؟

16 - هل خضعت مؤخرًا لتجربة بحثية لعقار طبي أو ما شابه خلال ال 6 أشهر الماضية؟

17 - هل تنوي استكمال جميع الخطوات للنهاية؟

18 - بالضغط على زر الإشتراك فأنت تقر برغبتك الرسمية بالإشتراك في هذه التجارب وتقر بمسؤوليتك عن صحة البيانات التى قمت بإدخالها.

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معامل وزارة الصحة الرسمية

جدير بالذكر ان مصر اعلنت وصول الدفعة الاولي من لقاح كورونا "سينوفارم"، مطار القاهرة الدولي في النصف الاول من شهر ديسمبر عام 2020، قادمة من دولة الإمارات.

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