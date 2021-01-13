تعرف على معامل وزارة الصحة المصرية الرسمية 2021.. ورابط الحجز إلكترونيا





معامل وزارة الصحة المصرية الرسمية 2021

وفقا لوزارة الصحة فإن معامل وزارة الصحة المركزية المعتمدة رسميا بعدما تم تجهيزها لإجراء تحاليل pcr الكاشف لفيروس كورونا كوفيد 19، يبلغ عددها 27 معملا مركزيا، بعدما اجتاح العالم خلال العام الماضي وذلك للراغبين في السفر إلى الخارج طبقا لاشتراطات بعض الدول التي ألزمت الراغبين في السفر إليها بتقديم شهادة صحية تؤكد سلبية مسحة فيروس كورونا قبل دخولهم حدودهم بـ 48 ساعة حيث تعد تلك المعامل المركزية هى المرجعية الرئيسية لتلك التحاليل وإصدار شهادات الخلو من الفيروس.





أماكن المعامل المركزية 2021 التابعة لوزارة الصحة

وينشر " الدستور " من خلال هذا التقرير أماكن المعامل المركزية المخصصة لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر ولعل أبرز المعامل في سوهاج بمستشفى أخميم العام وفي بني سويف المعمل المشترك وفي بورسعيد في مستشفى الحميات وفي دمياط في مستشفى الحميات وفي أسيوط في مستشفى الصدر وفي الأقصر مستشفى الحميات وفي البحيرة المعمل المشترك وفي الغربية في مستشفى حميات طنطا وفي الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي.

كيفية حجز مواعيد لإجراء تحاليل pcr إلكترونيا





معامل وزارة الصحة المصرية المركزية الرسمية 2021 موقعا إلكترونيا يتيح حجز مواعيد للراغبين في السفر للخارج لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( خصصتموقعا إلكترونيا يتيح حجز مواعيد للراغبين في السفر للخارج لإجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وذلك لاستخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسهولة دون التكدس أمام المستشفيات ومعامل التحاليل.





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مع اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أماكن معامل وزارة الصحة المصرية الرسمية 2021 والتي تجري تحليل pcr الكاشف لفيروس كورونا والمعتمدة دوليا من المجلس الوطني (EGAC ) لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية حجز تحليل كورونا إلكترونيا لإجرائها في معامل وزارة الصحة والسكان.