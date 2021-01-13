سفير مصر فى ليبيريا: مهتمون بدعم أواصر التعاون مع مونروفيا

أكد سفير مصر في ليبيريا السفير أحمد السيد هلال اهتمام مصر بدعم أواصر التعاون مع ليبيريا ودفع العلاقات في جميع المجالات ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيري.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد السيد، اليوم الأربعاء بمقر السفارة المصرية في مونروفيا، مع مستشار الرئيس الليبيري للشئون الدينية الإسلامية عثمان جالوه Osman Jalloh.واستعرض السفير السيد، خلال اللقاء، أوجه التعاون في مجال الشئون الدينية، مشيرًا إلى قيام الأزهر الشريف بتقديم 5 منح للدراسة الجامعية لليبيريا، ومشاركة الأئمة الليبيريين في الدورات التدريبية للأئمة التي تعقدها أكاديمية الأزهر الشريف.ونوه بتطلع مصر لمشاركة ليبيريا في المسابقة البحثية الإسلامية التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى المقبلة للمولد النبوى الشريف، مشيرا إلى اهتمام مصر بمشاركة مستشار الرئيس الليبيري للشئون الدينية الإسلامية وعدد من قادة الفكر والزعماء الدينيين في ليبيريا في مؤتمر حوار الأديان والثقافات المقرر إقامته بمصر خلال شهر مارس القادم.ومن جانبه، أثنى مستشار الرئيس الليبيري للشئون الإسلامية على دور مصر والأزهر الشريف في تقديم الدعم للمسلمين في ليبيريا، كما أشاد بدور الأزهر في نشر صحيح الدين الإسلامي ومواجهة التطرف والأفكار المتشددة، منوها بروح الإخاء والتعايش التى تسود بين كافة الأديان في ليبيريا.