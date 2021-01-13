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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: مقترح إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا غير جاهز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:04 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبير سليم
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قال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن بروكسل أخذت علمًا بطلبات منظمة الأمم المتحدة؛ لتأمين مراقبين وإمكانيات مادية وعملية لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المزمع إرسالها لليبيا.

وأضاف ستانو في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أن هناك مباحثات أوروبية – أممية لمزيد من المعلومات بالخصوص.

وجدد ستانو التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل ما بوسعه من مساعدات والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل حل النزاع في ليبيا، قبل أن يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار غير جاهزة حاليًا.

وأكد أن بروكسل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشددا على أن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة.

كما أكد أن الاتحاد يقر ويعترف بقيادة الأمم المتحدة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقترح مطلع يناير أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ما يمهد الطريق للسلام في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وقال جوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق في أكتوبر الماضي".

وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مضيفا: "أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".

وشجع جوتيريش في رسالته، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة.

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