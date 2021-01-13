نانسي عجرم عن تفشي كورونا بلبنان: «هالفترة صعبة علينا.. خلينا بالبيت»





تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حول زيادة الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا في لبنان، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.وكتبت نانسي: "‏هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وبإذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأوّل".جدير بالذكر أن نانسي قد طرحت أغنية "إلى بيروت الأنثى"، وهي مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، التي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.