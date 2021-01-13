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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اف بي آي» يواصل ملاحقة متورطين اقتحام الكونجرس الاسبوع الماضي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:14 م
اف بي آي
اف بي آي
منار أحمد
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يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" ملاحقة المتورطين، باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وفي أحدث تطورات هذا الملف نشر المكتب، اليوم الأربعاء، وأمس مزيدا من الصور لمقتحمي أعرق المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، وفقا لموقع العربية نت.

ومن بين تلك الصور الجديدة، صورا لمشتبه به بوضع عبوات ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في العاصمة واشنطن بالتزامن مع الشغب الذي حصل في أروقة الكونجرس، وبينت الصور رجلا يرتدي قميصا رماديا مع قبعة، ويحمل حقيبة، فيما أظهرت أخرى زوايا مختلفة لمشتبه به، دون أن يتضح ما إذا كان عينه.

و قدم مكتب التحقيق مكافأة قدرها 50 ألف دولار لأي معلومات تؤدي إلى التوصل لواضع القنابل هذا، وكان مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ"FBI"، ستيفن دانتونو، قد كشف سابقا خلال مؤتمر صحافي، فتح أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، قائلًا إن هذا ليس إلا قمة للجبل، مضيفا أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، أن عدد القضايا المتعلقة باضطرابات "الكابيتول"، والتي سيتم فتحها في الوقت القريب قد يزيد بالمئات، مفيدا بأن النيابة وجهت رسميا تهما ضمن 70 قضية.

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