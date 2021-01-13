مسؤول إيراني يتوقع استراتيجية بايدن مع بلاده

أعلن مندوب المرشد الإيراني علي خامنئي، سعيد جليلي، اليوم الأربعاء، في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الفريق الذي سيعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كان مهندس العقوبات ضد إيران خلال رئاسة باراك أوباما.وتوقع جليلي أن تقوم "إدارة بايدن بتحويل الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترمب إلى ضغط ذكي".يشار إلى أن جليلي شغل سابقا منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وكان مسؤولًا لسنوات عديدة عن التفاوض مع مجموعة "5 + 1".وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اشتراط علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية، "إلغاء آلية الزناد" التي فعّلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي أعادت كل العقوبات تلقائيا، مقابل العودة إلى المفاوضات.وقال ولايتي: "المهم بالنسبة لنا هو رفع العقوبات، سواء عادت أميركا للاتفاق أم لا، رغم أنه عودتها ستضر بمصالحنا".يذكر أن إيران تستمر بالتصعيد منذ عدة أسابيع، ورفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% كما قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تشغيل منشآت جديدة.