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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تزايد الإصابات في هوبي.. مواجهة صينية جديدة ضد كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:29 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
مروة عنبر
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جولة جديدة من التصدي لفيروس كورونا المستجد تتصدى لها الصين خلال الفترة الحالية، وتحديدا في مقاطعة هوبي القريبة من بكين، وقد أفادت وسائل الإعلام الصينية بأن السلطات شددت تدابيرها الوقائية حول هوبي، مثلما فعلت في ووهان سابقا، لمحاصرة الوباء المتزايد الانتشار مؤخرا بعشرات الإصابات الجديدة يوميا.

وأثار ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة الصينية، الرعب والفزع مرة أخرى، خوفا من تكرار مشهد ووهان مرة أخرى في هوبي.

- فحص شامل وإغلاق تام للمنطقة
بجانب إجراءات الاغلاق للمنطقة ومنع الدخول إليها والخروج منها ومضاعفة الاختبارات الصحية الجارية على السكان، لمواجهة هذا الارتفاع الأكبر في عدد الإصابات اليومية منذ 5 أشهر، وتقوم بفحص شامل لسكان البؤر المؤكدة وبعزل المصابين ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي، وفقا لصحيفة بيزنس تايمز الصادرة في سنغافورة.

-فيديو يثير الذعر في الصين

وأثار انتشار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للحافلات وهى تقوم بنقل أعداد كبيرة إلى حجر صحي بعد إصابات جديدة بفيروس كورونا في هوبي، الرعب في المدن الصينية خوفا من انتشار الفيروس مرة أخرى وعدم القدرة للسيطرة عليه.

فيما ذكرت القناة التلفزيونية الصينية "سي سي تي في" في صفحتها بموقع التواصل "تويتر"، أن أكثر من 20 ألف شخص ينتمون إلى 12 قرية في منطقة غاوتشينج، في شيجيازهوانج بشمال مقاطعة هوبي، الأكثر تضررا، قد نقلوا إلى مركز حجر صحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

فيما أفادت قناة فرانس تي في شين، الفرنسية، بأن أكثر من 20 ألف شخص من دائرة إدارية بشيجيازهوانج قد نقلوا إلى الحجر الصحي، لأن العزل الذاتي في البيوت يساعد على انتشار الفيروس.

-إلغاء ندوة سياسية في هوبي

وبسبب ارتفاع الإصابات وتدهور الأوضاع مرة أخرى، ألغت السلطات الصينية أيضا ندوة سياسية كانت مقررة يوم 25 يناير في شيجيازهوانج عاصمة مقاطعة هوبي.

والأحد الماضي، بلغ إجمالي الإصابات في هوبى 69 إصابة مؤكدة بالفيروس، وذلك وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين.

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