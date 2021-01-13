إثيوبيا تتهم السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات

أعرب السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال امرو المو، عن رفض بلاده اتفاق ترسيم الحدود لعام 1902 من قبل السودان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الحدودية تمت دون تفويض منا.وأضاف السفير الإثيوبي في الخرطوم، أن السودان استولى على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر، داعيًا لحل القضية بشكل ودي وعاجل.وكانت قد اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي، بسبب النزاع المستمر منذ عقود على منطقة "الفشقة"، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل.